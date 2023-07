Polak na wakacjach. Jest o skarpetach do sandałów i reklamówce z Biedry. Znacie te obrazki? Zajrzyjcie do galerii stereotypów Aneta Kasprzyk

Skarpety do sandałów, prowiant w reklamówce i pobudka o 5 rano, aby zająć miejscówkę na plaży i okopać się z parawanem. Brzmi znajomo? Dzisiaj przyjrzymy się stereotypom Polaka na wakacjach. Momentami jest to obraz słodko-gorzki. Zajrzyjcie do galerii.