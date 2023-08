Polowanie na "Zagończyka" - jak uciekał i krył się przed okupantami

Kampania wrześniowa i konspiracja

Gdy wybuchła II wojna światowa, walczył jako ochotnik w składzie 68 Pułku Piechoty z Wrześni, który wchodził w skład 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii „Poznań” - m.in. nad Bzurą w walkach o Sochaczew oraz w obronie Warszawy. W tej samej WDP, w 17 Pułku Artylerii Lekkiej plutonowym był jego brat Ignacy Jaskulski. Trafił on do Stalagu Ia i otrzymał numer 37414. Prawdopodobnie podobny los spotkał „Zagończyka”. Później Franciszek Jaskulski zamieszkał w Kobylinie. Już w 1939 r. został z grupą harcerzy zaprzysiężony i przyjęty do Służby Zwycięstwa Polski. Przyjął pseudonim „Zagończyk” i został komendantem podobwodu krotoszyńskiego. Stał na czele struktur do czasu, gdy w sierpniu 1940 r. otrzymał pracę na kolei w Zdunach. Po wybuchu wojny niemieckosowieckiej został skierowany do pracy na linii kolejowej w okolice Smoleńska. Tam zawiązał grupę konspiracyjno-sabotażową i nawiązał kontakt z radzieckimi konspiratorami. Wiosną 1942 r. wrócił do Zdun, jednak na początku maja otrzymał wiadomość od dawnych znajomych, że Niemcy rozpracowali grupę pod Smoleńskiem. Udał się do Stężycy koło Dęblina, gdzie mieszkała jego siostra. Tam związał się z lokalnymi strukturami Armii Krajowej. Wywiad AK po sprawdzeniu wysłał go na początku 1943 r. do lotnej grupy KEDYW-u (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK), którą dowodził podporucznik Marian Sikora ps. „Przepiórka”. Oddział wykonał 23 akcje na liniach kolejowych, wysadził co najmniej 21 lokomotyw i zniszczył 141 wagonów. W 1943 r. „Zagończyk” otrzymał awans na podporucznika. Gdy „Przepiórka” awansował na dowódcę grupy lotnej w Obwodzie Puławskim AK, „Zagończyk” sam dowodził 170-osobowym oddziałem lotnym, który wchodził w skład 15 pułku piechoty „Wilków” Armii Krajowej. Głośnym echem obiła się akcja likwidacji sadystycznego komendanta żandarmerii Christiana Petersona - 15 czerwca 1944 r. 25 maja 1944 r. oddział Franciszka Jaskulskiego wziął udział w ataku na transport kolejowy na front wschodni, dzięki czemu zniszczono 80 samochodów. 25 lipca 1944 r. razem z Armią Czerwoną „Zagończyk” w ramach Akcji „Burza” wyzwolił Puławy i utrzymał je. Następnego dnia partyzanci walczyli z Niemcami o Końskowolę, którą nieprzyjaciele zamierzali zniszczyć. Dowodząc trzykrotnie mniejszymi siłami „Zagończyk” obronił wieś. W tym okresie awansowano go na stopień porucznika. 27 lipca 1944 r. oficerowie berlingowcy przebili się do oddziału i zaproponowali wstąpienie do ludowego Wojska Polskiego. Oddział jeszcze w nocy został rozwiązany, broń ukryto, a partyzanci zaczęli opuszczać wieś Borysów, gdzie stacjonowali. Już jesienią aresztowano „Przepiórkę”. Otrzymał on wyrok śmierci, który wykonano 12 grudnia 1944 r. „Zagończyk” został aresztowany 3 listopada 1944 r. w miejscowości Góry koło Nałęczowa. 3 stycznia 1945 r. został skazany na karę śmierci, lecz 23 dni później Naczelny Dowódca Wojska Polskiego generał broni Michał Rola-Żymierski zmienił wyrok na 10 lat więzienia. Skazanego osadzono w więzieniu we Wronkach w Wielkopolsce.