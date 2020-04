Jak radzi sobie jedna z największych w Polsce sieci, właściciel 17 hoteli i ośrodków wypoczynkowych, czyli Nadwiślańska Agencja Turystyczna? Co proponuje w czasach pandemii? Sprawdziliśmy!

Wszystkich nas zaskoczyła sytuacja wywołana zagrożeniem chorobą COVID – 19 z którą obecnie boryka się świat i cała gospodarka, jednak my nie przestajemy działać. Okres spowolnienia i wyłączenia hoteli z eksploatacji spowodował jeszcze większą mobilizację w naszych działaniach nastawionych przede wszystkim na bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie naszych Gości – mówi Lucjan Karasiewicz Prezes Zarządu NAT. Nadwiślańska Agencja Turystyczna jest jednym z największych polskich gestorów bazy noclegowej w Polsce z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jesteśmy właścicielem 17 hoteli i ośrodków wypoczynkowych, a także Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle. Branżę turystyczną, jak wiadomo, jako pierwszą dotknęły problemy związane z pandemią. Nie byliśmy nigdy w tak trudnej sytuacji i nie musieliśmy podejmować tak trudnych biznesowo, ale także społecznie decyzji - dodaje Prezes NAT.



Część naszych obiektów zamknęliśmy początkiem marca. Obecnie wszystkie nasze hotele nie przyjmują Gości. Dla nas jest to ogromna strata i tego nie da się ukryć, jednak zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze jest nasze wspólne dobro, a przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. W związku z zagrożeniem koronawirusem zmuszeni byliśmy odwołać wiele rezerwacji, proponując zmianę terminu pobytu, bądź też vouchery do wykorzystania w późniejszym terminie.



Nasi klienci są bardzo wyrozumiali. Większość z nich ze zrozumieniem przyjmuje zaproponowane opcje przenoszenia rezerwacji. Nie chcą rezygnować z wypoczynku i to bardzo cieszy. Dla nas to znak, że nasi Goście mają do nas zaufanie, są lojalni i jak tylko wszystko wróci do normalności będą chcieli korzystać z naszych usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i bazując na zapytaniach, które do nas cały czas spływają, przygotowaliśmy także propozycję dla osób, które jeszcze nie planują wypoczynku, ale o nim myślą. Promocyjne bony wypoczynkowe z dodatkowym rabatem na zakup pobytów w naszych obiektach, to pomysł, który daje nam możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na bieżącą działalność, a potencjalnym Gościom szansę na wypoczynek w promocyjnej cenie. Dodatkowo bony ważne są przez 2 lata od ich zakupu, więc nie ma zagrożenia, że Klient nie zdąży ich wykorzystać.



Spowolnienie i brak przychodów obciąża nas, ale daje też pewnego rodzaju mobilizację. Pracujemy nad wprowadzeniem nowych procedury bezpieczeństwa i zachowań naszego personelu, tak, aby w sytuacji możliwości otwarcia obiektów zniwelować ryzyko i zapewnić udany ale przede wszystkim bezpieczny wypoczynek w hotelach NAT.



Nie przerwaliśmy prac remontowych i inwestycyjnych. Mowa tutaj między innymi o nowym basenie w hotelu***NAT Sarbinowo czy też o rozbudowie Hotelu***NAT Krynica Morska i nowych domkach, które zaczynamy wyposażać.

Z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa kończymy prace i już wkrótce będzie można nie tylko zobaczyć ich efekty, ale z nich skorzystać.



Przez cały czas włączamy się w akcje wspierające polskie marki turystyczne inicjowane przez Polską Izbę Turystyki i Polską Organizację Turystyczną. Zachęcamy też do tego naszych Gości. #ZostańWdomu #ZmieńTerminNieodwołuj #WspierajTurystykę.



Czas jest trudny. Liczymy jednak, że uda się pokonać kryzys i wszystko wróci do normalności. Do naszych hoteli, które rozmieszczone w najbardziej atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach w Polsce wróci gwar i uśmiech naszych Gości, a my będziemy mogli zapewnić najlepszy wypoczynek w Polsce. Dbajmy o siebie i o naszych bliskich, zachowujmy rozwagę w kontaktach, a z pewnością wkrótce to nastąpi - mówi Prezes NAT.



