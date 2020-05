Polski rząd obiecuje 1000 zł na wakacje. Kto dostanie bon turystyczny?

Polski rząd obiecuje 1000 plus na wakacje dla pracowników. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zdradza szczegóły programu. Bon turystyczny na wakacyjny wyjazd to forma wsparcia dla zatrudnionych i dla rodzimej turystyki, która boleśnie ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa. Środki na wyjazd na urlop dostaną osoby, które pracują na umowach o pracę i zarabiają poniżej 5200 zł brutto miesięcznie. Komu miałoby przysługiwać 1000 plus? Jakie są zasady otrzymania pieniędzy? Czy bon turystyczny 1000 plus uratuje polską gospodarkę?

Bon turystyczny na wakacje 1000 zł 1000 plus to nowa, rządowa forma wsparcia, która ma na celu wsparcie turystyki - gałęzi gospodarki, która bardzo ucierpiała wskutek epidemii koronawirusa. Mowa o ogromnych utrudnieniach w podróżowaniu, czy odwołanych lotach. Wiele wskazuje na to, że w dobie koronawirusa Polacy wakacje spędzać będą... w Polsce. W tym celu otrzymają od rządu bon turystyczny o wartości 1000 złotych na wakacje w Polsce. Jaki ma on mieć charakter? Czytaj także 1000 plus na wakacje. Kto dostanie bon turystyczny?

Wakacje 2020: Te kraje otwierają się na turystów Tak jak w wielu zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom. - tłumaczyła w programie "Money. To się liczy" wicepremier i minister rozju Jadwiga Emilewicz. Kto za to zapłaci? - W tym roku taki bon będzie w 90 proc. sfinansowany z budżetu państwa, 10 proc. to będzie wkład własny pracodawcy. - rozwiewa wątpliwości Emilewicz. Kto i na jakich zasadach otrzyma 1000 plus? bon turystyczny 1000 plus otrzymają pracownicy na umowach o pracę,

ich zarobki nie mogą przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5200 zł brutto

voucher na wakacje będzie można wydać tylko w Polsce. 1000 plus. Ile kosztuje ratowanie bon mający ratować turystykę? Jakie koszty z tytułu 1000 plus poniesie państwo? Emilewicz powiedziała, że koszty na rok 2020 szacowane są na 7 mld zł z budżetu państwa. Będziemy chcieli, żeby w kolejnych latach udział z budżetu państwa się zmniejszał - tłumaczyła wicepremier i minister rozwoju. Jeszcze w tym tygodniu poznamy szczegóły dotyczące programu. Mają zostać one podane do wiadomości publicznej w czasie konferencji prasowej.