Polterabend, tradycyjna zabawa na Śląsku. Przygrywała kapela i tłuczono porcelanę - na szczęście dla młodej pary!

Śląska tradycja

Tłuczenie porcelany i inne zabawy

Goście bawiący się do tanecznej muzyki co chwilę są zapraszani do różnych tradycyjnych zabaw. Jednak punktem kulminacyjnym jest tłuczenie porcelany i fajansu, który przynoszą ze sobą uczestnicy imprezy. Później państwo młodzi muszą dokładnie sprzątnąć wszystkie potłuczone skorupy. Goście zwykle im w tym przeszkadzają, dorzucając co chwilę kolejne naczynia do potłuczenia. W dobrym tonie jest też ponowne wysypanie wcześniej zebranej stłuczki, by młoda para ponownie musiała zabrać się do sprzątania progu domu.