Pomysł na szybki obiad. Przepis na makaron penne ze szpinakiem, fetą i pomidorkami koktajlowymi

Pomysł na szybki obiad z makaronem

Szukasz pomysłu na szybki obiad z makaronu? Mamy dla Ciebie idealny przepis - penne ze szpinakiem, fetą i pomidorkami koktajlowymi. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować to pyszne danie.

Makaron penne ma kształt ciętych rurek. Można go podawać do dań na słono lub na słodko. My proponujemy przepis na danie bez mięsa, z serowo-szpinakowym sosem.

Jeśli aktualnie nie masz świeżego szpinaku, to z powiedzeniem możesz zastąpić go szpinakiem mrożonym. Zamiast pomidorków koktajlowych świetnie sprawdzą się także pomidory suszone z zalewy.