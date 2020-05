Ponad 7 mln złotych na pojazdy ratownicze

Nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ratowniczych z terenu województwa śląskiego wystartował 18 maja 2020. Chodzi oczywiście o pomoc dla straży pożarnej, której wozy ratowniczo-gaśnicze w wielu miejscach, szczególnie w lokalnych OSP, ciągle odstają od nowoczesnych pojazdów.

Dofinansowanie o którym mowa, to dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjentami środków są podmioty, znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia z dnia 30.10.2015 (z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych). Nabór wniosków trwa do końca tego roku – należy dostarczyć je do siedziby WFOŚiGW w Katowicach. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, Fundusz zaleca wysyłanie zgłoszeń pocztą lub przesyłką kurierską.

Wnioski do pobrania i wydruku, załączniki, niezbędne dokumenty oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl lub pod numerem telefonu 32 603 23 42.