Popularyzatorzy nauki otrzymają nagrody w konkursie POP Science podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE!

Redaktor Grzegorz Bociański jest znanym i cenionym prezenterem oraz dziennikarzem muzycznym Radia eM. Prowadzi audycję "Na początku było słowo" (od 2014 r. wspólnie z dr Beatą Urbanek i ks.doktorem habilitowanym nauk teologicznych oraz profesorem nadzwyczajnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Józefem Kozyrą, a od 2015 z ks. dr Dawidem Ledwoniem i ks. dr Tomaszem Kuszem). Są to codzienne, ujęte w krótką formę komentarze autorów do liturgii Słowa. Współprowadził również program zatytułowany "Ziemia Boga" (wspólnie z ks. dr Tomaszem Kuszem), który miał na celu przybliżenie słuchaczom historii Izraela oraz Palestyny od czasów Jezusa Chrystusa po czasy współczesne. Prawie każdego dnia prowadzi również w radiu eM szeroko rozumiane "pasma prezenterskie". Na antenie radia eM współprowadzi również audycję "Z górnej półki" (wspólnie z Marcinem Jakimowiczem ), poświęconą najlepszej muzyce chrześcijańskiej i nie tylko, z dużym akcentem na... nie tylko. Adresatami wszystkich tych audycji i programów są słuchacze należący do różnych grup wiekowych. Oprócz działalności radiowej udzielał się również w branży muzycznej. Był również jednym z zapraszanych gości na różnego typu spotkania popularyzujących muzykę z nurtu CCM.

