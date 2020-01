Postanowienia na nowy rok? Dołączmy do nich kilka „eko”

Bardziej eko może być każdy. Wystarczy, że rozejrzymy się wokół, a znajdziemy w swoim otoczeniu wiele rzeczy i codziennych zachowań, które możemy poprawić. Zacząć można od tak prostej czynności, jak zakupy. Zamiast kupować nowe, plastikowe siatki, wystarczy brać ze sobą te, które posiadamy w domu. Kilka sztuk warto także zostawić w samochodzie, aby mieć je zawsze pod ręką. Przed wyjściem warto także wziąć ze sobą plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku, do którego w wielu sklepach zapakują nam wędliny czy sery, zamiast kolejnego foliowego woreczka. Kolejnym prostym sposobem jest kupowanie tylko tego, co potrzebujemy. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2019 roku, statystyczny Polak marnuje aż 249 kg żywności, co przy średniej UE (173 kg) stawia nas na piątym miejscu w tym niechlubnym rankingu. Nie dajmy się omamić krzyczącym z półek sklepowych promocjom. Zastanówmy się, czy faktycznie musimy kupować tyle jedzenia, które później leży do czasu zepsucia się w lodówce. Kupujmy świadomie i na bieżąco, nie róbmy niepotrzebnych zapasów.

Tańsze nie zawsze jest dla nas lepsze

Zostając przy zakupach – bycie świadomym konsumentem to także odpowiedzialne zakupy odzieży, elektroniki i innych dodatków. Zanim kupimy kolejną parę modnych butów, koszulkę, torebkę czy najnowszego smartfona, zastanówmy się, czy faktycznie tego potrzebujemy, czy może podążamy ślepo za modą wyznaczaną przez społeczeństwo i korporacje? Gdy już coś kupujemy, nie kierujmy się wyłącznie ceną na metce. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na jakość produktu. Co nam po spodenkach za 30 zł, które po kilku miesiącach będą do wyrzucenia? Lepiej zapłacić trochę więcej, a cieszyć się zakupami znacznie dłużej.

Na siłownię samochodem

Jeśli do listy naszych postanowień wpisaliśmy zdrowszy tryb życia, warto, by nie było to tylko zapisanie się na siłownię, do której będziemy jeździć kopcącym dieslem. Zdrowy tryb życia to nie tylko dbanie o siebie, to także dbanie o środowisko. Zamiast dojeżdżać na fitness samochodem, poszukajmy siłowni w naszej okolicy, a dojście na trening potraktujmy jako element rozgrzewki. Warto także rozważyć przesiadkę do komunikacji miejskiej. Sprawdźmy rozkłady jazdy - może się okazać, że do wielu miejsc, które odwiedzamy w ciągu miesiąca, mamy wygodne połączenie autobusowe czy pociągowe. Będziemy nie tylko zdrowsi, ale również zaoszczędzimy pieniądze na paliwie!