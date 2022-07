Pożar samochodu elektrycznego. Jak ugasić auto na prąd?

Jak ugasić pożar samochodu elektrycznego?

Czy pożar auta elektrycznego powinniśmy gasić standardową gaśnicą z pojazdu? - Jeśli jest to początek pożaru samochodu i nie pali się akumulator wysokonapięciowy, czyli sytuacja jest podobna jak w przypadku pożaru pojazdu z silnikiem spalinowym, to można użyć gaśnicy przeznaczonej do pojazdów z napędem konwencjonalnym. Jeśli natomiast pali się akumulator wysokonapięciowy, to jego ugaszenie jest możliwe tylko przy użyciu wody – wyjaśnia podpułkownik Christophe Lenglos z Okręgowego Wydziału ds. Pożarnictwa i Ratownictwa (SDIS) w departamencie Yvelines we Francji.