Prąd popłynie pod ziemią. Tauron rezygnuje z napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia. Przebuduje ich 22 tys. km

Prąd nie nad, ale pod ziemią

Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał dokładnie 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w Tauronie średnio o tysiąc kilometrów, a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

- Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

- Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan –dodaje prezes Taruona.