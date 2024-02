Prawo jazdy 2024. Kiedy trzeba wymienić dokument prawa jazdy?

Kiedy trzeba wymienić dokument prawa jazdy?

Prawo jazdy należy wymienić w następujących przypadkach: upływ terminu ważności dokumentu,

upływ terminu ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,

uzyskanie dodatkowych uprawnień.

zmiana danych osobowych (imię, nazwisko),

kradzież, zgubienie, zniszczenie dokumentu

Wymiana prawa jazdy. Jakie dokumenty trzeba przygotować?

wniosek o wydanie prawa jazdy

aktualne zdjęcie

potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,

dowód osobisty albo paszport,

paszport albo kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem,

prawo jazdy,

orzeczenie lekarskie.

Wymiana prawa jazdy. Instrukcja krok po kroku

Sprawdź, czy masz ważne badania lekarskie i psychologiczne – są ważne tak długo, jak twoje uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jeśli nie są ważne albo masz skierowanie na nowe badania – idź do lekarza, który je robi. Po badaniu dostaniesz orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.

Zbierz potrzebne dokumenty

Zapłać za wydanie prawa jazdy

Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe.

Odbierz gotowy dokument.

Wymiana prawa jazdy. Gdzie złożyć dokumenty?

w urzędzie miasta, w którym mieszkasz – jeśli jest to miasto na prawach powiatu,

w urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie,

w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku przeciwwskazań medycznych takich jak np. duża wada wzroku, prawo jazdy może mieć znacznie krótszy okres ważności.

Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument od 2028 do 2033 r. Obowiązek dotyczy bowiem wymiany praw jazdy wydanych do dnia 18 stycznia 2013 r. Obowiązuje zasada minimum 20 lat. Jeśli kierowca posiada prawo jazdy wydane tego dnia, to musi je wymienić w styczniu 2033. Jeśli prawo jazdy wydano np. 11 lutego 2011 roku, to trzeba go wymienić do 11 lutego 2031 r.

Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Badania będą musiały przechodzić natomiast osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. W takim przypadku dokument jest ważny przez 5 lat.

Uprawnienia a ważność dokumentu

Uprawnienia i ważność dokumentu to dwa osobne pojęcia. Jeśli ktoś jest nowym kierowcą to obecnie uprawnienia otrzyma na 15 lat. Oznacza to, że po upływie tego czasu należy zgłosić się na badanie w celu przedłużenia ważności uprawnień. Jeśli posiadamy bezterminowe prawo jazdy, ale dziś zdamy egzamin na nową kategorię, to na nową kategorię dostajemy ważność 15 lat.

Wymiana prawa jazdy. Ile kosztuje?

Standardowa opłata to 100 zł. Dodatkowo należy doliczyć 200 zł, jeśli potrzebne są badania lekarskie

Ile trzeba czekać na wydanie prawa jazdy?

do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,

do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić sytuację (na przykład jeśli kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów).

Jazda bez prawa jazdy. Jaka kara?

Od grudnia 2020 roku osoby prowadzące samochód na podstawie polskiego prawa jazdy nie muszą mieć dokumentu przy sobie. Do kierowania pojazdem są jednak potrzebne uprawnienia.

Jeśli kierowca ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, grozi mu mandat w wysokości minimum 1500 zł (maksymalnie nawet 30 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu), a także zakaz prowadzenia pojazdów.

Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane, np. na okres 3 miesięcy, a w tym czasie prowadziliśmy samochód, zapłacimy mandat w wysokości minimum 1500 zł, a okres zatrzymania prawa jazdy zostanie przedłużony do 6 miesięcy. A co jeśli jeśli nie mamy uprawnień dla konkretnego typu pojazdu i zostaniemy przyłapani na jego prowadzeniu? W takim przypadku grozi nam mandat w wysokości minimum 1500 zł (maksymalnie nawet 30 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu). Na tym nie koniec gdyż zostanie także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 i 1123)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)

