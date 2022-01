Premier Morawiecki zapowiada obniżkę stawki VAT na paliwa. W przyszłym tygodniu rząd ogłosi Tarczę Antyinflacyjną 2.0 Aleksandra Kiełczykowska

Lucyna Nenow

- W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy - zapowiada w rozmowie z Interią premier Mateusz Morawiecki. Czy to słuszna decyzja?