Próby polemik wokół Orlenu. Wyniki pokazują skuteczność strategii koncernu

Jak podał w czwartek Orlen, publikując skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za drugi kwartał 2023 roku, zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. W sumie w pierwszym półroczu tego roku Grupa Orlen wypracowała 13 mld 653 mln zł zysku wobec 6 mld 528 mln zł rok wcześniej, czyli o 7,1 mld zł więcej rok do roku - przekazał koncern.

Tymczasem poseł PO Borys Budka zaatakował działalność Orlenu, m.in. nazywając spółkę "monopolistą".

Spotkał się z ripostą ze strony przedstawicieli Orlenu, którzy przytoczyli dane rynkowe, pokazując strukturę sprzedaży paliw w Polsce. Jak wynika z tych danych Orlen po połączeniu i fuzjach posiada 65% udziału w polskim rynku (a 25% rynku detalicznego). Koncern przypomniał, że właśnie ze względu na zapobieganie monopolowi, Komisja Europejska zobowiązała Grupę do odsprzedaży 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej.