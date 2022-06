Protest kibiców Ruchu Chorzów ws. nowego stadionu. Kiedy odbędzie się "Czarna manifestacja"?

Protest kibiców Ruchu w centrum miasta

To nie pierwsza tego typu manifestacja

To nie pierwszy protest kibiców Ruchu przeciwko obecnemu włodarzowi. Manifestowali m.in. 5 września 2019 roku w centrum Chorzowa. Przeszli ulicą wtedy ulicą Wolności pod ratusz. Tam wyszedł do nich prezydent.

- Rozumiem wasze rozgoryczenie, że budowa jeszcze nie jest rozpoczęta, ale jesteśmy już na finiszu. Mamy dwa tygodnie opóźnienia, to nie jest powód do żartów i kpin - przemawiał tego dnia do kibiców Niebieskich Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Obietnica prezydenta Chorzowa

Jedną z obietnic wyborczych prezydenta Kotali (pokonał on Marka Kopla urzędującego od 1991 do 2010 roku), było wybudowanie nowego stadionu dla Ruchu. To, jak stary jest to obiekt nie trzeba nikomu przedstawiać. Nadzieja na nowy stadion w Chorzowie była (i jest) żywa.