Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wzrosło. Można za nie kupić Fiata 126p Mariusz Michalak

Wśród 458 ofert aut używanych we wrześniu można było kupić poczciwego małego Fiata 126p, którego mediana ceny wynosiła 7 400 zł, a mediana wieku 23 lata. Jaroslaw Jakubczak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze wyliczenia dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w I półroczu 2023 r., które wyniosło 7 061,52 zł brutto, co oznacza wzrost nominalny o 14 proc. rok do roku. Z analizy AAA AUTO wynika, że we wrześniu 2023 r., w przedziale 7 000 – 7 500 zł brutto, można było wybierać spośród 458 ofert sprzedaży aut na rynku samochodów używanych.