Przemoc rówieśnicza w szkole. Jakie kroki powinni podjąć rodzice? Co zrobić, gdy szkoła nie radzi sobie z powszechnym bullyingiem? Barbara Wesoła

Rodzic musi interweniować w szkole, kiedy dochodzi do aktów przemocy Unsplash

Przemoc rówieśnicza, znana również jako nękanie (ang. bullying), to zjawisko, które stanowi poważny problem w szkołach. Dzieci i młodzież doświadczają różnych form agresji ze strony swoich rówieśników lub też uczniów z wyższych klas. To może prowadzić do trwałych szkód emocjonalnych i psychicznych. Kiedy kończy się zabawa, a zaczyna przemoc? Jak reagować, kiedy dziecko opowiada o byciu nękanym? Wyjaśniamy, czym jest przemoc rówieśnicza, jakie są jej różne formy, oraz jak rodzice i szkoły mogą skutecznie chronić dzieci przed tym problemem.