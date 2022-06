Przystojni panowie z klubów w Śląskiem - ZDJĘCIA. Face2Face, Pomarańcza, Magic - to tam w maju były najlepsze imprezy! Redakcja

Czas majowych imprez już za nami i wielkimi krokami zbliżamy się do letniej oferty klubowej. A to oznacza, że parkiety śląskich dyskotek, będą rozgrzane do czerwoności! W naszej galerii zobaczycie zdjęcia, na których widać, że przystojniacy ze Śląska nie próżnowali i już w maju dołożyli do pieca! Zdjęcia pochodzą z majowych imprez w klubach Face 2 Face w Rybniku, katowickiej Pomarańczy i Klubu Magic z Krzyżanowic.