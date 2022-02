Rejs statkiem po trawie, czyli niezwykła pochylnia w Buczyńcu na Kanale Elbląskim Emil Hoff

Rejs statkiem po rzece to jedna z ulubionych atrakcji turystycznych Polek i Polaków. W sezonie wakacyjnym większe i mniejsze jednostki pływające transportują spragnionych wrażeń pasażerów po rzekach i jeziorach Polski. Często nie trzeba nawet opuszczać wielkiego miasta, by udać się na relaksujący spływ. Są jednak miejsca w Polsce, gdzie można spróbować zupełnie innego rodzaju wakacyjnego rejsu – „pływania” po trawie. Jeśli chcecie przekonać się, jak to jest ruszyć w rejs statkiem po ubitej ziemi, odwiedźcie Buczyniec nad Kanałem Elbląskim i jego niezwykłą pochylnię.