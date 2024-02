Rekordowe tempo rezerwacji nowej Toyoty. 462 auta w godzinę

Pierwsze dane z rezerwacji online Toyoty Land Cruiser potwierdziły, jak bardzo polscy klienci czekali na nową odsłonę tego auta. 9 lutego o godz. 11 uruchomiono możliwość zarezerwowania swojego egzemplarza auta w jednej z dwóch najwyższych wersji wyposażenia legendarnej terenówki – Executive oraz limitowanej First Edition. W ciągu pierwszej godziny zarezerwowano 462 auta w obu wersjach, a do środy 14 lutego pula zamówionych samochodów powiększyła się do 702 egzemplarzy.

„To spektakularny sukces nowego Land Cruisera. Liczba rezerwacji pierwszego dnia przebiła wynik ubiegłorocznej sprzedaży dotychczasowej generacji, co pokazuje, jak bardzo polscy klienci czekali na nową odsłonę tego auta. Land Cruiser łączy najnowocześniejsze technologie z klasyczną konstrukcją opartą na ramie i stałym napędem na cztery koła. Limitowana wersja First Edition idealnie oddaje ducha kultowych terenówek Toyoty sprzed lat, które zbudowały legendę tego modelu” – powiedział Mariusz Sękalski, Manager Marketingu Produktu w Toyota Central Europe.