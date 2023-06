Renault Megane E-Tech 60 kWh 218 KM. Test długodystansowy cz. 3. Jak spisuje się w dłuższej trasie?

Renault Megane E-Tech to zaskakująco dobrze przemyślane auto, które rewelacyjnie spisze się w mieście, na drogach podmiejskich, ale poradzi sobie również w trasie na rozsądnym dystansie. W testowanej wersji Iconic zaskakuje bogatym wyposażeniem oraz zaawansowanymi funkcjami. Trudno spodziewać się czegoś więcej po przedstawicielu segmentu C w elektrycznym wydaniu.

Wielu „elektro-sceptyków” uważa, że samochody elektryczne nie nadają się do jazdy w dalekie trasy. Owszem, jeśli miałbym „na raz” pokonać dystans ponad 500 kilometrów, najpewniej wybrałbym auto z silnikiem Diesla, ostatecznie hybrydę lub tradycyjną benzynę, aby nie tracić czasu na ładowarkach. Ale gdy w grę wchodzi podróż na kilkaset kilometrów, bez pośpiechu i stresu, Renault Megane E-Tech w wersji z baterią 60 kWh świetnie daje sobie radę.

Renault Megane E-Tech. Daleka podróż zimą? Nie, ale latem?

Czemu nie! No, może nie do końca latem, ale przy temperaturach, które sprzyjają elektrykom. O jakich temperaturach mowa? Dla samochodów elektrycznych optymalnymi temperaturami są od 15 do 20 stopni Celsjusza. Jest tak z kilku względów. Otóż przy takich temperaturach (wg. wielu obserwacji, ale i testów, które można znaleźć w sieci) akumulator trakcyjny ma najwyższą wydajność. Zazwyczaj jest to 18 stopni Celsjusza, ale kilka stopni plus/minus nie ma większego znaczenia. Akumulator już po uruchomieniu auta ma optymalną temperaturę pracy, system nie musi go schładzać ani podgrzewać tracąc przy tym prąd. Poza tym większość kierowców przy takiej temperaturze zachowuje najwyższą koncentrację i komfort termiczny, nie musi zatem schładzać ani ogrzewać wnętrza. Wiem, że takie wyliczenia dla osób sceptycznych wobec aut elektrycznych są absurdalne, ale warto mieć to na uwadze. Zapamiętanie kilku podstawowych zasad zdecydowanie poprawia wydajność napędu.

Renault Megane E-Tech. Zasięg – deklaracje producenta a realne wartości

Czy zasięg zadeklarowany przez producenta (wg. informacji na stronie Renault – do 450 kilometrów WLTP) jest możliwy do osiągnięcia? Owszem, ale jest to trudne i nie zawsze osiągalne. W optymalnych warunkach (tj. przy wspomnianych wyżej temperaturach), w trybie Eco, po wyłączeniu większości funkcji pobierających energię (m.in. klimatyzacja i/lub ogrzewanie), w warunkach miejskich lub podmiejskich, można zredukować średnie zużycie energii do około 13-14 kWh/100 km. Takie zużycie energii da zasięg około 450 kilometrów, ale co, gdy będziemy chcieli tym autem jechać komfortowo i bez obawy o każdy procent baterii?

W takich samych warunkach pogodowych, przy normalnej jeździe w mieście tj. dynamicznej, ale nie brawurowej, z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych dla komfortu i wygody funkcji, średnie zużycie energii oscylowało w okolicach 15-16 kWh/100 km. To daje zasięg około 380-400 kilometrów, przy czym zawsze miałem pewną rezerwę i w miarę potrzeb byłem w stanie odrobinę zredukować zużycie energii. Podróżując drogami podmiejskimi przy ograniczeniach do 70-90 km/h zużycie energii było podobne lub nieco niższe. A trasa szybkiego ruchu?

Oczywiście przy wyższych prędkościach każdy elektryk traci swoją przewagę bez znaczenia, czy jest to zwinny Hyundai Kona EV, czy wielki i ciężki Mercedes EQS SUV – zużycie energii rośnie lawinowo. Przy prędkości 100-120 km/h zużycie energii w Renault Megane E-Tech 60 kWh oscylowało w okolicach 18-20 kWh/100 km, a przy 140 km/h wystrzeliwało na około 22-24 kWh/100 km. Podróżując po drodze ekspresowej przejedziemy około 300 kilometrów. Wystarczająco, jak na ten segment, ale w sumie trudno na rynku znaleźć auto, które przy takiej prędkości pokona zdecydowanie więcej.

Reasumując: zużycie energii w mieście 50 km/h (tryb Eco i wyłączone funkcje): 13-14 kWh/100km;

zużycie energii w mieście 50 km/h (tryb Comfort i włączone funkcje): 15-16 kWh/100km;

zużycie energii w trasie 100-120 km/h: 18-20 kWh/100km;

zużycie energii w trasie 120-140 km/h: 22-24 kWh/100km.

Renault Megane E-Tech. Czy Renault Megane E-Tech jest komfortowy w podroży?

Albo inaczej – czy Megane E-Tech to dobry materiał na samochód rodzinny? Nie jest to co prawda auto tak przestronne jak Espace czy nacechowane rodzinnym charakterem jak Austral, ale muszę przyznać, że spędziłem z tym autem wiele przyjemnych tygodni. Jest kilka funkcji, które szczególnie mi się spodobały, a których zapewne nie doceniłbym podczas krótszego spotkania z tym autem.

Po pierwsze: cyfrowe lusterko wsteczne.

Można nieco złośliwie napisać, że to próba Renault na naprawienie błędów stylistów, którzy przedłożyli atrakcyjny wygląd nad dobrą widoczność. Powierzchnia szyb bocznych w Megane E-Tech jest niewielka, a im dalej w kierunku tylnej części, tym gorzej. Za słupkiem B i bliżej słupka C szyby stają się jeszcze węższe, a powierzchnia szyby na klapie bagażnika jest wyjątkowo mała. Widoczność do tyłu „przez ramię" i w lusterku wstecznym jest więc kiepska, więc cyfrowe lusterko (opcjonalne) przydaje się zaskakująco często. Gdy na kanapie zasiądą pasażerowie lub pojawią się dwa foteliki dziecięce z szerokimi zagłówkami chroniącymi głowę dziecka, widoczność przez tradycyjne lusterko wsteczne jest praktycznie zerowa.

Wystarczy przesunąć dźwignię, aby w lusterku pojawił się obraz z kamery wstecznej. Fakt, korzystanie z tego widoku cały czas trochę rozprasza, a poczucie odległości i perspektywy momentami przeszkadza, ale jakość obrazu (nawet przy kiepskim oświetleniu) jest naprawdę dobra. To również niezłe uzupełnienie kamer 360-stopni (swoją drogą, również rewelacyjnej jakości). Niedawno testowałem nowe BMW Serii 7, które było wyposażone m.in. w wielki ekran wysuwany z podsufitki i rolety w oknach, ale brakowało mu właśnie takiego lusterka – tam sprawdziłoby się równie dobrze! Po drugie: Pojemne schowki i półki.

Renault Megane E-Tech to przedstawiciel segmentu C, więc trudno spodziewać się ponadprzeciętnych możliwości przestrzennych, ale projektantom udało się wygospodarować zaskakująco dużo miejsca na drobiazgi. Tunel środkowy został tak zaprojektowany, aby zmaksymalizować przestrzeń oraz możliwości przechowywania różnych rzeczy. Pod ekranem znajduje się półka na smartfon z ładowarką indukcyjną. Jest także niewielka szczelina, w którą możemy wsunąć urządzenie, aby np. ładować je za pomocą kabla USB. Niżej znajdziemy mnóstwo miejsca w głębokim schowku z przesuwanymi przegrodami. Podłokietnik jest regulowany, schowek wewnątrz bardzo głęboki, a przed nim znajdziemy kolejną półeczkę np. na kartę pełniącą rolę klucza do auta. Niżej znajdziemy kolejną półeczkę np. na portfel. Jest również ogromny schowek, który otwiera się bardzo szeroko oferując komfortowy dostęp do wnętrza. No i wreszcie bagażnik – oferuje pojemność od 440 do 1332 litrów. Nie ma równej podłogi, ale jest dość głęboki i pozwala pomieścić naprawdę sporo bagażu. Trochę szkoda, że producentowi nie udało się wygospodarować miejsca na drobiazgi z przodu np. na kabel do ładowania.

Po trzecie: Zaawansowany system info-rozrywki.

Wbrew pozorom to bardzo ważny aspekt, jeśli ktoś ma zamiar spędzać w aucie sporo czasu i korzystać z jego funkcji. W Renault Megane E-Tech znajdziemy system oparty na usługach Google'a, a więc z dostępem m.in. do Map Google i wielu aplikacji, które znajdziemy w smartfonach opartych na systemie Google Android. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać bezprzewodowo z systemu Android Auto lub Apple CarPlay, ale wystarczy zalogować się na swoje konto Google'a, aby korzystać wygodnie z nawigacji, zapisanych adresów, ulubionych aplikacji etc. Poza tym system posiada bardzo szerokie możliwości personalizacji, od ustawień trybów jazdy, przez ustawienia kolorów i jasności oświetlenia wnętrza, po preferencje ładowania, ogrzewania itp. Ekran główny ma przekątną 12 cali i świetną jakość obrazu, a nad odpowiednią dawką dźwięku dba 9-głośnikowy system audio Harman Kardon.

Po czwarte: Elektryczne fotele, masaż, pompa ciepła.

Co prawda wspomniane funkcje są elementem pakietów i/lub dodatkowego wyposażenia, ale jeśli komuś zależy na najwyższym komforcie, warto rozważyć przynajmniej jeden z tych elementów. Elektrycznie regulowane fotele z funkcją pamięci pozwalają szybko i bezproblemowo ustawić odpowiednią pozycję za kierownicą. Muszę przyznać, że o ile początkowo trzeba się przyzwyczaić do nietypowego kształtu wieńca kierownicy i dużego ekranu przed kierowcą, tak po kilku dniach czułem się już pewnie i czerpałem frajdę z naprawdę przyjemnego prowadzenia (m.in. za sprawą wielowahaczowego zawieszenia tylnego). Wraz z pakietem elektrycznego sterowania fotelami dostajemy funkcję masażu odcinka lędźwiowego, który przydaje się podczas dłuższych podróży. Pompa ciepła z kolei przyda się szczególnie podczas jazdy w niższych temperaturach, oszczędzając energię wydatkowaną na ogrzewanie wnętrza.

Renault Megane E-Tech. Podsumowanie

Renault Megane E-Tech to zaskakująco dobrze przemyślane auto, które rewelacyjnie spisze się w mieście, na drogach podmiejskich, ale poradzi sobie również w trasie na rozsądnym dystansie. W testowanej wersji Iconic zaskakuje bogatym wyposażeniem oraz zaawansowanymi funkcjami. Trudno spodziewać się czegoś więcej po przedstawicielu segmentu C w elektrycznym wydaniu.

