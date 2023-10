Renta rodzinna dla studentów. ZUS przypomina, że trzeba się spieszyć z wnioskami

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.