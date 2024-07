Restauracja Sjesta Restaurant & Cafe Sosnowiec – miejsce dla wszystkich Urszula Kosiór

Chcesz zjeść niedzielny obiad, który smakuje niczym danie z lat Twojego dzieciństwa? Nie masz jednak ochoty spędzać tego dnia w kuchni. Zajrzyj do Sjesta Restaurant & Cafe Sosnowiec przy ulicy Mireckiego 30 w Sosnowcu. Rozpływająca się w ustach rolada z kluskami śląskimi, które smakują jakby lepiła je Twoja babcia to dopiero początek. Te smaki przeniosą Cię do lat młodości, gdy w środku letniego popołudnia najbliżsi zbierali się przy stole, by posmakować ulubionych specjałów i spędzić razem czas.