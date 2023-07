Rewolucja w sklepie PGG S.A. i na rynku węgla opałowego na Śląsku! Co się zmieniło? Sprawdź najnowsze informacje

- Na półkę trafiało nawet 100 tysięcy ton węgla dziennie i w ciągu kilku minut cały towar był już sprzedany. Sklep przeżywał oblężenie, były dni kiedy do sklepu jednorazowo logowało się ponad 2 miliony klientów. Pomimo prowadzonej w e-sklepie sprzedaży na tak ogromną skalę, jednocześnie był on w tym okresie ciągle ulepszany m.in. w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów wprowadzaliśmy szereg zabezpieczeń pod kątem logowania i limitów tak by przeciwdziałać oszustwom, spełnić wymagania jakim podlega towar akcyzowy, a jednocześnie utrzymać oferowane klientom przyjazne i łatwe narzędzie zakupowe – wyjaśnia Jolanta Smołka. Jacek Szutt dodaje, że trzeba było także przeciwdziałać atakom hakerskim, stąd konieczne okazało się włączenie geolokalizacji na terenie Polski. - Jeśli chodzi o duże prace programistyczne to z pewnością nie sposób pominąć integracji z węzłem krajowym, dzięki czemu eliminowane były próby oszustw. Węzeł krajowy login.gov.pl służy w zasadzie do identyfikacji użytkowników systemów administracji krajowej i administracji samorządowej a nie firm komercyjnych, natomiast my otrzymaliśmy taką zgodę. Polska Grupa Górnicza S.A. jako pierwsza firma taką integrację przeprowadziła. Przygotowania do integracji z węzłem krajowym trwały dwa miesiące – przypomina Jacek Szutt.