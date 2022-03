Robert Sowa, Przemysław Klima i Sebastian Olma. Oto najlepsi szefowie kuchni w Polsce

Czym jest konkurs „Poland 100 Best Restaurants”?

Akcji „Poland 100 Best Restaurants” towarzyszy przewodnik, który wskazuje najlepsze restauracje, karczmy i godnych uwagi szefów kuchni w Polsce. Zadaniem konkursu jest promowanie restauracji i karczm mających klasę, prezentujących kunszt gotowania oraz przygotowujących posiłki z produktów najwyższej jakości. Zebranie rekomendacji w formie przewodnika to szansa do kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gastronomii w kraju i za granicą.