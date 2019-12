Roztańczone Walentynki 14.02.2020 w Małej Arenie Gliwice. Musisz tam być!

Muzyka taneczna w Polsce w ostatnich latach podbija serca Polaków ze zdwojoną siłą. Na Walentynkowy wieczór organizatorzy przygotowali prawdziwe petardy, które skradną serca nie tylko zakochanych ale i singli, którzy uwielbiają dobrze się bawić.

Na scenie gliwickiej Areny pojawią się:

•Piękni i Młodzi

•Loona

•C-Bool

•Ronnie Ferrari

•Mejk

•Victoria Amell

Wydarzenie poprzedzi niezwykły set jedynego polskiego rezydenta 90 Festival – DJ’a Marco.

"Taki skład zwiastuje największe hity ostatnich miesięcy, ale także powrót do przebojów lat 90-tych." - zapowiadają organizatorzy

Loona rozgrzeje gliwicką Arenę niezapomnianymi ,,Bailando” oraz ,,Mamboleo”, Piękni i Młodzi ,,Niewiarą” czy najnowszym ,,Długa noc”, a C-Bool zabierze nas w podróż po najlepiej słuchanych hitach w polskich rozgłośniach radiowych takich jak ,,Never go Away” czy ,,La la Love”. Nie zabraknie również absolutnie najgłośniejszego kawałka 2019 roku, czyli ,,Ona by tak chciała”, który w grudniu osiągnął zawrotną liczbę 100 mln wyświetleń! Na uczestników oprócz muzycznej dawki wrażeń będą czekały konkursy specjalne z nagrodami!