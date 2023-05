Rusza Festiwal Restauracji Śląskich – tak smakuje „Lato na talerzu”. Odkryj nowe wyszukane potrawy i pyszne desery

– Sezonowość w gastronomi jest podstawą tworzenia najciekawszych połączeń. Musimy pamiętać o tym, że wiele produktów, owoców czy warzyw jest dostępnych tylko w danym sezonie. Szczaw czy botwinę zjemy tylko wiosną i wczesnym latem, a większość świeżych grzybów, czy najlepszą dynię dostaniemy jesienią. I to właśnie sprawia, że sezonowość to najlepsze co może nam się w kuchni zdarzyć – komentuje Krzysztof Peć, Szef Kuchni Restauracji Kaktusy Kato Koncept Kulinarny.