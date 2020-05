Ruszył Transgraniczny Punkt Informacyjny. Można tam uzyskać ważne informacje

Testy na koronawirusa w sobotę w Ustroniu

Miasto Ustroń we współpracy z Fundacją Fascynujący Świat Dziecka oraz NZOZ Salus organizuje w sobotę, 9 maja akcje mobilnej diagnostyki testem genetycznym met. RT-PCR na obecność koronawirusa. To pierwsza tego typu akcja w mieście, skierowana głównie do pracowników transgraniczny...