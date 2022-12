Sałatka śledziowa z burakami. Tak podane śledzie na wigilię i Boże Narodzenie zachwycą twoich gości. Przepis na pyszną sałatkę ze śledziem

Sałatka śledziowa z burakami to prosty i pyszny przepis. Do jej przygotowania potrzebujesz ugotowanych ziemniaków, a także ugotowanych lub upieczonych buraków. Proponuję użyć gotowych filetów śledziowych w oleju. Jeśli jednak wolisz filety z solanki, pamiętaj, by je wcześniej wypłukać i namoczyć w wodzie.

Sałatkę śledziową warto przygotować w świątecznej formie. Wystarczy w dwóch oddzielnych miskach wymieszać poszczególne składniki, a następnie wykładać je naprzemiennie na półmisku. Taka smaczna i pięknie wyglądająca potrawa z pewnością zachwyci twoich bliskich.