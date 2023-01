Samochód używany. Raport TUV 2023. Najbardziej awaryjne auta w wieku od 10 do 11 lat

Zdaniem eksperta



Ryszard M. Perczak, dziennikarz motoryzacyjny:[/sc]

Nie przeceniał bym tych statystyk. Niemcy to mimo wszystko inna mentalność, inne warunki eksploatacji samochodu, a także inne podejście do pojazdu. To po prostu inny samochodowy rynek zatem i jego ocena musi się różnić od naszej. Prz zakupie używanego samochodu radzę kierować się raczej opiniami innych użytkowników danego modelu, dostępnością i cenami części zamiennych oraz opiniami fachowców z warsztatów naprawczych. W Niemczech np. słabo notowane jest Renault Twingo, a proszę popatrzeć ile tych aut pierwszej generacji wciąż jeździ po polskich drogach. Albo Dacia, która jako marka jest nisko oceniana za Odrą, ale to przecież tanie modele. Zamiast jednego Mercedesa Klasa A przez 10 lat można mieć nowego Logana co trzy lata. W Polsce znam kilku użytkowników Sandero i Dustera, którzy do 100 tysięcy poza rutynowymi przeglądami nie robili przy nich nic! Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że zadbana Dacia Logan pojeździ dłużej niż traktowane byle jak Porsche 911.