Ściąganie kiedyś i dziś. Wiedziałeś, że pisane ściąg to też sposób na naukę? Pomysły na najlepsze ściągi zaskakują! Barbara Wesoła Małgorzata Meszczyńska

Ściąganie na sprawdzianie. Oszustwo, ostatnia deska ratunku czy pomysłowość i spryt? Zdania są podzielone. Bo choć nikt chyba nie ma wątpliwości, że ściąganie uczciwe nie jest – to zdaniem wielu ekspertów w dziedzinie edukacji, ściąganie to naturalna odpowiedź na konieczność „wkuwania” na pamięć ogromnych porcji materiału. Co na to sami uczniowie? Kto nigdy nie ściągał, niech pierwszy rzuci... zeszytem!