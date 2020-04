Setki kilogramów odpadów medycznych dziennie do utylizacji

Jak mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odpady takie posiadają bowiem właściwości zakaźne i kontakt ze zużytą maseczką czy rękawiczkami może być potencjalnie bardzo niebezpieczny. - Wraz z wybuchem epidemii koronawirusa, zaczęły do nas praktycznie każdego dnia napływać informacje dotyczące zapotrzebowania na środki ochrony osobistej i informacje o nowych transportach tego typu materiałów. Musimy jednak pamiętać, że każda maseczka, rękawiczki, kombinezony, czy przyłbice po ich wykorzystaniu stają się odpadami i to odpadami zakaźnymi. Personel medyczny ma bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, wobec tego utylizacja zużytych materiałów musi być przeprowadzona w sposób bezpieczny. Zapotrzebowanie na tego typu środki ochrony osobistej zwiększyło się znacząco w ostatnim czasie, a w ślad za tym zwiększyła się ilość tego typu odpadów, które muszą być odpowiednio zutylizowane. Pozostawienie takich niebezpiecznych odpadów, bądź ich niewłaściwa utylizacja mogłoby spowodować jeszcze większy rozwój epidemii – mówi Tomasz Bednarek.

Goręcej niż na Słońcu

To, jak unieszkodliwia się zakaźne odpady medyczne, w precyzyjny sposób opisują przepisy wydane na podstawie Ustawy od odpadach. I tak, wszystkie maseczki czy kombinezony muszą być przetwarzane w bardzo wysokiej temperaturze, nie niższej niż 8500 st. C. To temperatura wyższa, niż ta występująca na Słońcu!

Co ważne, odpady takie nie mogą być spalane z innymi odpadami niemedycznymi, aby nie stanowiły dodatkowego zagrożenia. - Zgodnie z tymi przepisami odpady medyczne zakaźne i nieposiadające właściwości zakaźnych można unieszkodliwiać poprzez termiczne przekształcanie odpadów na lądzie zgodnie z odpowiednimi warunkami prowadzenia procesu. Odpady nieposiadające właściwości zakaźnych można unieszkodliwiać poprzez obróbkę fizyczno-chemiczną z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcję termiczną, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów – mówi Krystian Smuda, kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi w WFOŚiGW w Katowicach.