Sezon grzewczy rozpoczęty. Mieszkańcy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej mogą już korzystać z ciepła sieciowego

Sezon grzewczy jest pojęciem umownym, trwa tak długo, jak życzą sobie tego nasi klienci, nie ustalamy żadnego konkretnego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Nasi odbiorcy sami decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone, składając indywidualnie wnioski – wyjaśnia Sławomir Gibała wiceprezes zarządu TAURON Ciepło. – W okresie przejściowym, na początku jesieni, kiedy temperatury zewnętrzne są jeszcze zmienne, dostawy ciepła do mieszkań reguluje automatyka pogodowa, która umożliwia włączenie i wyłączenie dostaw do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Dlatego nie należy się obawiać, że wniosek zostanie złożony za wcześnie – dodaje wiceprezes TAURON Ciepło.

Spadek temperatury powietrza we wrześniu, jak co roku, powoduje napływ wniosków o uruchomienie dostaw ciepła.

W TAURON Ciepło zgłoszenie rozpoczęcia sezonu grzewczego możliwe jest on-line, za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi klienta (e-BOK Ciepło) lub poprzez wysłanie wniosku drogą mailową. Dostawy są uruchamiane i wstrzymywane w dowolnym terminie, na wniosek wspólnoty, spółdzielni lub zarządcy obiektu.

W poprzednim sezonie grzewczym 2020/2021 w elektrociepłowniach Grupy TAURON wyprodukowano łącznie około 12 milionów GJ (gigadżuli) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez TAURON korzysta ponad 800 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej, a także np. części województwa małopolskiego oraz Stalowej Woli.

Miniona zima była wyjątkowo surowa, do końca kwietnia 2021 średnia temperatura sezonu grzewczego wynosiła 3,9 st. C, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2020 było to 6 st C. Podobne do ubiegłego sezonu 2020/2021 poziomy temperatur odnotowano ostatnio w latach 2010-2011.