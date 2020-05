Sfrustrowani górnicy chcą strajkować. Część jedzie do Warszawy na protest przedsiębiorców

- Panowie i Panie teraz jest ostatni moment kiedy możemy pokazać swoje niezadowolenie. Przedsiębiorcy już tam są. Musimy się zjednoczyć ponad podziałami.Wiem, ze rożne podejście macie do „przedsiębiorców” tak jak oni do górników, ale już niebawem możecie szukać u nich pracy. Nie pozwólmy, aby zniszczono cała gospodarkę pod pretekstem walki z wirusem - informuje Brać Górnicza.

- Zbieramy się pod naszymi banerami. Jeśli ekipie z banerami nie uda się dojechać, wtedy idziemy rozproszeni, bądź organizujemy się na własna rękę.Maszerujemy z przedsiębiorcami i rolnikami w jednym pochodzie. Nie zapomnijcie o maseczkach. Służby będą zapewne wyłapywać osoby bez maseczek i dawać grzywny.Zachowujemy spokój i kulturę. Nie dajcie się sprowokować tajniakom i prowokatorom. Jeśli widzicie, ze ktoś obok was zaczyna być agresywny, nawołuje do łamania prawa, czy zakłócania porządku odsuńcie taką osobę z pochodu (stanowczo lecz nie agresywnie) - apeluje Brać Górnicza.

Strajk tak, ale jeszcze nie teraz

Związki zawodowe oficjalnie przyznają, że nie mają nic wspólnego z planowanym udziałem części górników w weekendowym proteście w Warszawie. To nie oznacza, że nie ma widma strajku. Sierpień "80 otwarcie krytykuje rząd Prawa i Sprawiedliwości.

- Górnicy się poświęcili, oddali część swoich pensji. A co dał od siebie branży rząd Morawieckiego? Rząd „posła ze Śląska” ani myśli ratować kopalnie. Prędzej je pozamyka. W rządzie Mateusza Morawieckiego nie ma jednego inteligentnego i wartościowego człowieka, który na poważnie zająłby się górnictwem i energetyką. Jest za to cała armia miernych, ale wiernych i na synekury pazernych. O tak, to politykom (niezależnie od opcji) zawsze dobrze wychodziło. Poobsadzać wszystko swoimi ludźmi, niech dorwą się do tętnic i wysysają krew - czytamy w piśmie związkowców.