Siła wyższa w Polskiej Grupie Górniczej. PGG zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone, dzierżawę maszyn, w tym kombajnów

Przez siłę wyższą PGG wstrzymuje wykonanie części umów w maju PGG

Polska Grupa Górnicza zawiadamia współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiada, że od 1 maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę maszyn i urządzeń górniczych, w tym kombajnów. Spółka podkreśla, że planuje wdrożenie działań ratunkowych, m. in. skrócenie czasu pracy i częściową redukcję wynagrodzeń. Ich celem jest poszukiwanie oszczędności po to, by przetrwać kryzys. Siła wyższa, to olbrzymi problem dla wielu firm zewnętrznych współpracujących z PGG.