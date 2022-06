Sky Bridge w Sudetach oblężony! Czytelniczka: Jest pięknie i drogo. Bez 1000 zł nawet nie jedź! [ZDJĘCIA] OPRAC.: Jerzy Wójcik

Od kilku tygodni, w Sudetach - tuż przy polskiej granicy - działa wyjątkowa atrakcja dla turystów. Sky Bridge 721, czyli miejsce reklamowane przez Czechów jako najdłuższa na świecie wisząca, piesza kładka, przyciąga odwiedzających. - Rezerwacje trzeba robić przez internet, z wyprzedzeniem, bo jest mnóstwo chętnych - pisze do nas Pani Magdalena, która wysłała do redakcji zdjęcia z wyprawy. - No i przygotować się na spory wydatek. Ciężko będzie wydać mniej niż 1000 zł za rodzinę 2+2 i to w tej kwocie nie policzyłam jeszcze paliwa na dojazd... - dodaje.