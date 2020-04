Śląska Prohibicja startuje z nową ofertą na wynos. Tradycyjny smak w nowoczesnej formie!

W nowym menu Śląskiej Prohibicji na wynos każdy znajdzie coś dla siebie. Są tutaj zarówno klasyczne karminadle czy ziemniaki z gzikiem, jak i zapiekanki z krupniokiem własnej produkcji, szarpaną wieprzowiną czy kluski śląskie z sosem z borowików i gorgonzolą. Dla miłośników czegoś lżejszego restauracja oferuje wegetariańską zupę dnia, sałatkę z gruszką i orzechami czy sałatkę z ogórków kiszonych. Tradycja w nowoczesnej formie, przygotowana przez Magdalenę Nowaczewską, szefową kuchni i zwyciężczynię 5. edycji programu Master Chef!

Pełne menu znajdziemy na stronie internetowej www.nikiszzpieca.pl a zamówienia można składać pod numerem telefonu 32 308 03 33.

- Inspirujemy się lokalnym streetartem, chcemy trafić zarówno do młodszej grupy odbiorców, ale także do tych wszystkich dorosłych, którzy chętnie zrzucają swoje marynarki i bez zobowiązań chcieliby spróbować czegoś szalonego. Nie zamierzamy zwalniać tempa. W Śląskiej Prohibicji zawsze liczyła się jakość, stawiamy na świeże i sprawdzone składniki, które pokochali nasi goście. Teraz kiedy nie mamy możliwości zaproszenia ich do naszych wnętrz postanowiliśmy, że to my będziemy dostarczać dania, które z wielką pieczołowitością przygotowujemy i pakujemy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wszystko jest najwyższej jakości – zarówno smak jak i strona wizualna zostają w pamięci” – mówi menadżer restauracji - Karolina Tkacz.

Zostańmy w domach i kosztujmy to co najlepsze z pieca!