Ślaskie: Alarmy bombowe w szkołach przed maturami. Ponad 60 zgłoszeń

Alarmy bombowe w szkołach w woj. śląskim

Do szkół w województwie śląskim trafiła informacja o różnych zagrożeniach. Pierwsze fałszywe zgłoszenia alarmów bombowych dotarły do szkół w poniedziałek, 8 czerwca, czyli z pierwszym dniem egzaminów maturalnych. W dniu matury z matematyki również pojawiły się fałszywe alarmy. Łącznie takie sygnały dotarły do ponad 60 szkół w Śląskiem m.in. w Tychach i Dąbrowie Górniczej.

- Otrzymaliśmy we wtorek od dyrektorów szkół informacje o ponad 60 zgłoszeniach różnych zagrożeń. CKE otrzymało wcześniej zalecenia od funkcjonariuszy CBŚP, że wszelkie zgłoszenia wysyłane z adresu mejlowego o konkretnej końcówce są niskiej wiarygodności - wyjaśnia Robert Wanic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Stąd szkoły nie musiały być ewakuowane.

Przed egzaminem maturalnym z matematyki dyrektorzy wielu szkół otrzymali mejle z informacją o podłożonych bombach w placówkach. W Tychach takie zgłoszenie dotyczyło siedmiu szkół, a w Dąbrowie Górniczej dziewięciu. W wielu innych miastach również pojawiły się te niepokojące sygnały. Szkoły jednak były przygotowane na taką ewentualność.