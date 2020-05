Śląskie: Ciężkie wypadki w maju 2020. Dlaczego jest stosunkowo więcej wypadków podczas pandemii?

Ruch samochodów osobowych spadał w poszczególnych dniach od ok. 35 proc. w środku tygodnia do ponad 60 proc. w niedziele. Ale procent spadku wypadków jest mniejszy niż spadek natężenia ruchu - o ponad 30 proc.

Do 80 proc. wypadków dochodzi na prostej drodze, przy dobrej widoczności i suchej nawierzchni. Teoretycznie mniej pojazdów na drogach to lepsze warunki ruchu. Ale wielu kierowców takie warunki zachęcają do szybszej jazdy. A im większa prędkość, tym większe ryzyko wypadku.