Smogu kwarantanna nie obchodzi. Dalej nas truje

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza u naszych zachodnich sąsiadów jest ruch samochodowy i transport, który w ciągu ostatnich kilku tygodni został ograniczony praktycznie do minimum. Spowodowało to faktyczne, ale tymczasowe wyeliminowanie smogu z wielu państw. Jak to więc możliwe, że w Polsce dalej oddychamy niskiej jakości powietrzem?

Głównym źródłem smogu jest niska emisja, nie transport

Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego przypomina, że to nie transport, a niska emisja jest główną przyczyną smogu w naszym kraju. - Powodów gorszej jakości powietrza w Polsce niż reszcie Europy jest kilka. Główny, to że o tej porze roku dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie węgla i innych emisyjnych paliw w domowych kotłach, a w Europie Zachodniej zanieczyszczenia wynikają z transportu i komunikacji samochodowej – mówi Rafał Psik. Potwierdzeniem tych słów jest raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami z 2019 roku, z którego jasno wynika, że głównym źródłem rakotwórczego benzopirenu w powietrzu jest właśnie niska emisja (84%). Przemysł, który obowiązują surowe normy ekologiczne, odpowiada za 10% emisji, rolnictwo i gospodarka odpadami to razem 5%, a transport – tylko 1%. Podobnie wyglądają źródła emisji pyłów PM10: niska emisja to 46%, przemysł 20%, rolnictwo, energetyka i inne źródła to razem 26%, a transport drogowy – 8%.