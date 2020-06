Spacer w lesie? Uważaj na młode zwierzęta!

Jak się okazuje – niemal wszystkie interwencje okazują się fałszywymi alarmami. Samotne młode zwierząt leśnych zwykle nie są porzucone przez matkę. Wręcz przeciwnie – samica obserwuje i czuwa nad nimi z daleka. Dystans ten zachowuje, ponieważ młode zwierzęta, np. koźlątka nie wydzielają tak intensywnego zapachu jak duże osobniki i stąd, także dzięki maskującemu ubarwieniu, trudniej drapieżnikom je znaleźć. W sytuacjach kryzysowych, matka potrafi także odciągnąć i skupić na sobie uwagę drapieżnika. Gdy niebezpieczeństwo mija, matka powraca do młodego na czas karmienia.

- Maj, a zwłaszcza początek czerwca, to miesiące, kiedy m.in. sarny rodzą koźlęta. Nic więc dziwnego, że codziennie leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odbierają po kilka telefonów o potrzebujących pomocy zwierzętach. Podobnie jest także w 38 nadleśnictwach katowickiej dyrekcji – mówi Hubert Wiśniewski zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Choć nie ma lepszego miejsca na wyciszenie, musimy pamiętać, że w lesie to my jesteśmy gośćmi, i musimy znać pewne reguły tam obowiązujące, ostrzegają leśnicy. Szczególnie, gdy chodzi o dzikie zwierzęta .

Znajdując młode bez opieki, w większości przypadków najlepiej zostawić je po prostu w spokoju. - Oprócz faktu, że zwierzę nie potrzebuje pomocy, biorąc je na ręce pozostawiamy swój zapach, a skutkiem tego matka wracając na karmienie może odrzucić młode. Nie ma też żadnej pewności, czy takie zwierzę nie przenosi choroby odzwierzęcej, groźnej dla człowieka – wylicza Hubert Wiśniewski.

Z drugiej strony, powinniśmy skontaktować się z odpowiednimi służbami, jeśli widzimy, że zwierzę ma poważną ranę lub zagubione błąka się po mieście. Tak samo zróbmy gdy matka młodego nie żyje lub sama jest ranna. W lesie będzie to odpowiednie nadleśnictwo, w mieście – policja lub straż miejska. W przypadku zwierząt, które dostały się na pas zieleni przy ruchliwej trafie lub co gorsza, potrąconych, najlepiej powiadomić policję lub miejscowego zarządcę drogi, które posiadają specjalne procedury do tego typu przypadków.