„Sportowe Talenty” wkraczają do szkół. Obowiązkowe testy sprawnościowe na lekcjach WF-u od roku szkolnego 2023/2024

Warto zaznaczyć, że niezwykle ważne jest budowanie wśród uczniów postawy zachęcającej do wysiłku fizycznego, zwłaszcza dziś, w czasach popandemicznych, kiedy aktywność uczniów jest naprawdę niewielka.

– Wbrew pozorom najważniejszy nie jest sam udział w lekcjach, ale przede wszystkim stworzenie spontanicznego podejścia, mówiącego o tym, że sport jest istotny. Sukcesem nas jako nauczycieli powinno być nie to, że dziecko ćwiczy w ramach zajęć, ale że udało się wytworzyć podejście do życia, zgodnie z którym ruch jest ważny. Jeśli dzieci i młodzież po skończeniu szkoły będą starały się we własnym życiu wprowadzać pewne formy aktywności, to znaczy, że osiągnęliśmy zamierzony cel – mówił Strefie Edukacji dr Dariusz Rutkowski, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.