Stres u nastolatka. Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 źródłem nerwów. Jak pomóc zestresowanemu dziecku?

Stres u nastolatka

Dane są zatrważające. Depresja dotyka coraz więcej dzieci i młodzieży . Już co piąty nastolatek bardzo nisko ocenia swoje zadowolenie z życia. Eksperci tłumaczą, że długotrwały stres jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na taki stan rzeczy. Jak więc sobie z nim poradzić i pomóc młodym radzić sobie z własnymi emocjami?

Po wybuchu pandemii nic już nie jest takie jak wcześniej. Drastyczne zmiany zaszły również w systemie edukacji. Dzieci przestały chodzić do szkół, a nauczanie odbywało się przez długi czas wyłącznie w sposób zdalny .

Stres u nastolatka - objawy

Należy dokładnie obserwować dziecko, szczególnie w momencie, gdy zbliża się jakiś ważny okres w jego życiu . To zazwyczaj ostatnie klasy wieńczące kolejny etap nauki. Młody człowiek staje przed poważnymi życiowymi wyborami , które mogą zadecydować o jego dalszej przyszłości.

Stres u nastolatka - jak mu pomóc?

Po pierwsze - wysłuchaj.

Nastolatek może być nie do końca świadomy swojego położenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wie, co się z nim dzieje i nie rozumie emocji, które nim targają.

Młodzież często wyraża swoje samopoczucie tak jak umie - na swój własny sposób. Wtedy zdarza się, że dorośli błędnie interpretują to jako "marudzenie" lub zwykłe narzekanie. Tak możemy łatwo zbagatelizować poważny objaw przytłaczającego stresu, z którym zmaga się dziecko.