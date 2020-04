Stwórz balkonową łąkę przyjazną pszczołom

Gdy rośliny już znajdą wygodne miejsce na naszym balkonie, musimy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie stosować sztucznych środków ochrony roślin. Są one zabójcze dla pszczół. W sklepach ogrodniczych znajdziemy dziesiątki ekologicznych alternatyw dla trujących środków na mszyce i inne szkodniki. Tak samo wygląda sprawa z nawożeniem roślin – zamiast chemicznych nawozów mineralnych, możemy zastosować np. biohumus, który tworzony jest z dżdżownic i praktycznie nie da się go przedawkować.

Nowa pasja na balkonie

Stworzenie ogrodu lub miniłąki na balkonie może być dla nas początkiem nowej pasji. – Sadzenie kwiatów wydawało mi się zawsze nudne. Ale to tylko 1-2 godziny pracy i mój balkon wygląda zupełnie inaczej, a widok pszczół i kolorowych kwiatów powoduje, że nawet na środku blokowiska, człowiek może odetchnąć i się zrelaksować – mówi Dagmara, mieszkanka Dąbrowy Górniczej. Sam koszt zbudowania takiego ogrodu również jest niewielki – doniczki balkonowe kupimy nawet już za 7 złotych, a ziemia nie powinna kosztować nas więcej niż 5-10 zł za 25 litrów. Cena samych kwiatów i ziół może się wahać – za sadzonki fiołków zapłacimy 1-2 zł, natomiast ceny innych roślin mogą wynosić nawet kilka-, kilkanaście złotych. To od nas zależy, co posadzimy na balkonie. Cokolwiek to będzie, pszczoły nam podziękują!