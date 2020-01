Styczeń na wrotkach w Centrum Handlowym 3 Stawy

Od 10 do 31 stycznia 2020 r. w CH 3 Stawy w Katowicach zapanuje wrotkowe szaleństwo. Na pasjonatów 8 kółek czeka mobilna wrotkarnia KołoWrotki. Do dyspozycji dzieci oraz dorosłych będzie bezpłatna wypożyczalnia wrotek (rozmiary od 26 do 47), kasków oraz ochraniaczy.

KołoWrotki pomogą początkującym oswoić sprzęt, a najmłodszym dostarczą niezapomniane wspomnienia i szeroki uśmiech podczas gier i zabaw na wrotkach. Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z 8 kółkami będzie czekał animator, który będzie nakręcał dobrą zabawę.` Będzie też disco na wrotkach! Kiedy? W każdy czwartek i sobotę od 18 do 20. Szczegóły na Facebooku CH 3 Stawy. Organizatorzy przygotowali również nagrody za dobrą frekwencję. Wystarczy zebrać 5 pieczątek, by zdobyć niespodziankę. Każdego dnia można otrzymać jedną pieczątkę za wejście. Pieczątki może zbierać każdy, jednak odbiór nagrody możliwy jest tylko przez osobę pełnoletnią. Mobilna Wrotkarnia będzie otwarta do 31 stycznia, codziennie w godz. 12:00 - 20:00, z wyjątkiem niedziel wolnych od handlu (12 i 19 stycznia). Korzystanie z toru i wypożyczalni jest darmowe.