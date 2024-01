Styczeń w kinach Helios - emocjonujące premiery

Gorącą premierą nadchodzącego tygodnia jest „Fuks 2” – kontynuacja słynnej polskiej komedii sprzed przeszło 20 lat. Główny bohater pierwszej części ma dziś dwudziestoletniego syna, Maćka. Zanim się ustatkował, przeżył szalone przygody – odpalił ładunek wybuchowy i okradł szemranego biznesmena, a do tego zdobył serce pięknej kobiety. Maciek niespodziewanie ściąga na siebie kłopoty, które mogą sprawić, że zbliży się do wyczynów taty. Jedna randka łączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciąga w wir niebezpiecznej intrygi, której stawką są wielkie pieniądze i miłość…

W kinach Helios na najmłodszych czekają seanse najnowszej animacji „Wyfrunięci”, pochodzącej ze studia Illumination. Opowiada ona o kaczej rodzinie Mallardów, która popadła nieco w rutynę. Ruszają oni zatem w szaloną podróż przez Nowy Jork na Karaiby! Sieć proponuje też pierwsze w tym roku Filmowe Poranki, odbywające się w niedzielę, 14 stycznia. Tym razem mali widzowie będą mogli zobaczyć zestaw bajek „Tomek i Przyjaciele” o perypetiach małej niebieskiej lokomotywy.

14 stycznia w kinach ponownie zagoszczą dźwięki walca i najpiękniejszych kolęd – to dzięki koncertowi „Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu”! Maestro powraca z repertuarem przygotowanym specjalnie na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a towarzyszy mu tradycyjnie Orkiestra Johanna Straussa. Oprócz klasycznych motywów nie zabraknie popowych, świątecznych hitów.

Do kin Helios powraca uwielbiany cykl Kino Kobiet, gromadzący fanki pozytywnych, filmowych wrażeń. 17 stycznia będzie można obejrzeć przedpremierowo dramat biograficzny „Priscilla” w reżyserii Sofii Coppoli. Skupia się on na losach Priscilli Presley, żony legendarnego Elvisa. Jak zwykle przy pokazach z cyklu, sieć zachęca do tematycznego dress code’u – tym razem będą to klasyczne, pastelowe sukienki w niepowtarzalnym stylu lat 60.!