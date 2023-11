Super konkurs dla młodzieży. Stypendium Endeavour: do wygrania wyjazd do USA i kosmiczne emocje. Kto może wziąć udział? Zasady i terminy

Co można wygrać?

Zgłoszenia przyjmowane są od uczniów w wieku od 15 do 18 lat i można je składać za pośrednictwem dedykowanego formularza dla projektu Endeavour . To świetna okazja, aby wziąć udział w wyjątkowym szkoleniu i zdobyć wiedzę od najlepszych specjalistów z branży kosmicznej.

Stypendium Endeavour to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu inspirację młodych ludzi do podjęcia kariery w dziedzinach inżynieryjnych. Program istnieje od 2019 roku i do tej pory uczestniczyli w nim uczniowie z różnych zakątków świata, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Chile, Singapuru, Australii i Bahrajnu. Teraz przyszedł czas na Polskę.

Czterech reprezentantów Polski wybranych z nadesłanych zgłoszeń otrzyma niepowtarzalną szansę na udział w tygodniowym szkoleniu, które odbędzie się w lipcu 2024 roku w Centrum Kosmicznym i Rakietowym w Huntsville, w stanie Alabama, USA. To miejsce, w którym szkoliło się już ponad 900 tys. osób, a niektóre z nich zostały astronautami.

Dodatkowo organizator pokrywa wszystkie koszty związane z dojazdem, pobytem i praktycznymi zajęciami w ośrodku, co sprawia, że ta okazja dostępna dla każdego zainteresowanego ucznia.

Wszystkie zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku stycznia 2024 roku, a 20 finalistów (10 z każdej kategorii) zmierzy się w finale, który odbędzie się 15 stycznia 2024 roku w Centrum Nauki Kopernik.

Co bardzo istotne to kryteria wiekowe. Zgłoszenia do konkursu mogą wysyłać osoby, które na dzień 1 lipca 2024 r. będą miały między 15-18 lat, tj. ukończony 15. rok życia, lecz nie ukończony 19 r. ż.

Nabór polskich kandydatów do tego fascynującego stypendium będzie prowadzony przez Polską Agencję Kosmiczną. To niezwykła okazja, która może otworzyć drogę do kariery w dziedzinie kosmicznej.

