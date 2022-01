Sylwester 2021 z Polsatem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. ZDJĘCIA z Sylwestrowej Mocy Przebojów. Publiczność bawiła się doskonale Marcin Śliwa

Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów. Przejdźcie do galerii aby zobaczyć zdjęcia.