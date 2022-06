Tajemnice gmachu ŚUW... „Od powrotu Śląska do Macierzy do współczesności, czyli historia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego”

W gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdowało się mieszkanie dla Wojewody. Składało się z: salonu, sali jadalnej, prywatnego gabinetu, dwóch pokoi gościnnych, pokoju sypialnego, ubieralni, trzech sypialni dla członków rodziny. Do mieszkania przylegały też pomieszczenia dla służby oraz kuchnie wraz ze spiżarnią. Z pomieszczeń prywatnych prowadzi klatka schodowa na dziedziniec gmachu, z bezpośrednim wyjazdem na Plac Sejmu Śląskiego. Co ciekawe, na terenie dziedzińca znajdowały się miejsca postojowe dla pojazdów oraz zbiornik z paliwem, dzięki czemu samochód wiozący Wojewodę opuszczał gmach zatankowany do pełna. Mieszkanie zajmowane było przez Michała Grażyńskiego, a po wojnie zostało przeznaczone na cele użytkowe i stopniowo niszczało. Od kilkunastu lat pomieszczenia dawnego mieszkania wykorzystywane są jako gabinety służbowe przez Wojewodę Śląskiego, I i II Wicewojewodę oraz Dyrektora Generalnego.

Jednakże w czasie pandemii Covid-19 ich funkcja mieszkalna została chwilowo niejako przywrócona, kiedy Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek całodobowo zajmował te pomieszczenia z uwagi na nałożoną przez służby sanitarne kwarantannę.