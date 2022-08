Tanie wakacje 2022 w Gruzji. Ceny wyjazdów last minute, koszty wycieczek all inclusive. Czy opłaca się organizować wyjazd samodzielnie?

Gruzja oferuje turystom słoneczne plaże nad ciepłymi wodami Morza czarnego, pyszne dania podlane słynnym winem i wysokie góry Kaukazu, które jak magnes przyciągają poszukiwaczy mocnych wrażeń. Chociaż Gruzja leży bardzo daleko, wakacje w tym kraju nie muszą kosztować fortuny. Ile kosztują wyjazdy last minute do Gruzji, jakie są ceny ofert all inclusive i czy opłaca się samodzielnie zorganizować wyjazd, zamiast zdawać na biuro podróży? Zapraszamy do naszego przewodnika cenowego: Tanie wakacje w Gruzji są możliwe.

Gruzja: na pograniczu dwóch kontynentów

Gruzja leży na pograniczu Europy i Azji, w rejonie Kaukazu Południowego. Jej główne atuty to wysokie i piękne góry, ciepłe Morze Czarne, a także smaczna kuchnia i słynne wina. Sezon wakacyjny przypada w Gruzji w tym samym czasie, co w Polsce. W sierpniu nadal jeszcze obowiązują ceny wakacyjne, wrzesień to miesiąc przejściowy, a w październiku jest już po sezonie. Chociaż Gruzja leży daleko, wypoczynek w tym pięknym kraju wcalenie nie musi być bardzo drogi. Jak już udowadnialiśmy, czasem nawet w najbardziej popularnych turystycznych krajach można spędzić wakacje za 2000 zł. Ile dokładnie mogą kosztować wakacje w Gruzji w ofercie last minute w sierpniu 2022, a ile all inclusive w we wrześniu lub październiku? Czy opłaca się zorganizować wypoczynek w Gruzji na własną rękę? Wyliczamy koszty wyjazdu i podpowiadamy, jak oszczędzić pieniądze.

Wakacje 2022 w Gruzji. Ofert jest całkiem sporo

Polskie biura podróży mają dość bogatą ofertę wycieczek wakacyjnych do Gruzji. Większość to częściowe all inclusive ze śniadaniami, choć mogą się trafić także oferty uwzględniające pełne wyżywienie. Nie brakuje także wycieczek objazdowych dla osób chcących poznać bliżej kulturę, historię i przyrodę całej Gruzji, a nie tylko nadmorskie kurorty.

Najwięcej ofert polskich biur podróży skupia się na czarnomorskim wybrzeżu Gruzji, gdzie największym ośrodkiem jest Batumi, lub na stolicy kraju, Tbilisi, gdzie rozrywek nie brakuje przez cały rok. Gruzja leży daleko od Polski, na pograniczu Europy i Azji, dlatego jedynym opłacalnym środkiem transportu na gruzińskie wakacje jest samolot. Wyloty odbywają się z wielu miast Polski, najczęściej z Warszawy, Katowic i Wrocławia. Stolica Gruzji, Tbilisi, łączy stare tradycje z nowoczesną architekturą i sztuką. Lukas Bischoff, iStock / Getty Images Plus

Wakacje last minute w Gruzji w sierpniu 2022

Można jeszcze znaleźć okazje na tanie wakacje w Gruzji na sierpień 2022. Biuro Itaka oferuje kilka wycieczek zorganizowanych, których ceny zaczynają się od 2349 zł za osobę za 7 dni i kończą na niecałych 5000 zł. Najtańszą ofertę Gruzji last minute ma biuro Rainbow: trwająca 7 dni wycieczka objazdowa „Ach Batumi. Gruzja Light” kosztuje 2309 zł za osobę. Zorganizowane wycieczki objazdowe to świetny sposób na to, by nie tylko wypocząć, ale także poznać lepiej Gruzję i jej mieszkańców.

Itaka oferuje też polskim klientom pobyt all inclusive w luksusowym hotelu Castello Mare & Wellness Resort nad samym Morzem Czarnym. Takie wakacje kosztują 3699 zł od osoby za tygodniowy pobyt.

Gruzja na wrzesień i październik 2022

Ceny wakacji w Gruzji we wrześniu w polskich biurach podróży są przejściowe – nie jest to już last minute, ale też nie szczyt sezonu. Oto przykładowe oferty: Za tydzień wypoczynku we wrześniu w hotelu Panorama w Kobuleti nad Morzem Czarnym z oferty biura Rainbow jedna osoba będzie musiała zapłacić 2741 zł. Hotel oferuje pełne wyżywienie, ale nie ma w nim dodatkowych atrakcji, np. basenu.

Za to niewiele droższy hotel Aqua Batumi w najbardziej znanym gruzińskim kurorcie ma wszystkie wygody. Oferta Rainbow przewiduje niepełne wyżywienie – tylko śniadania – w łącznej cenie 2791 zł od osoby za 7 nocy.

Jeszcze bardziej luksusowy hotel White Sails Residential w Batumi kosztuje już 2841 zł za 7 nocy ze śniadaniami.

Biuro Itaka oferuje z kolei tygodniowy pobyt nad Morzem Czarnym w hotelu Sanapiro w cenie 2865 zł za osobę za 7 nocy, ze śniadaniami. Spragnieniu luksusu mogą zatrzymać się we wspomnianym już Castello Mare & Wellness Resort w regionie Adżaria blisko nadmorskiego kurortu Batumi. Ceny wrześniowe są jednak wyższe niż sierpniowe last minute: tygodniowy pobyt może kosztować między 4700 a 4900 zł za osobę, za to w cenie jest all inclusive.

W październiku w Gruzji jest już po sezonie i ceny spadają. To świetna pora na tani urlop, choć pogoda bywa kapryśna. Turyści mogą wybrać np.:

Pobyt we wspomnianym hotelu Sanpiro kosztuje już tylko 2579 zł od osoby, a oferta all inclusive w Castello Mare & Wellness Resort to koszt rzędu 3779 zł od osoby.

W ofercie polskich biur podróży wracają także w terminach październikowych wycieczki objazdowe po Gruzji. Logos Tour organizuje 8-dniową wyprawę za 6326 zł od osoby, Itaka tygodniową wycieczkę za 3615 zł, Ecco Travel oferuje także 8 dni objazdu za 2599 zł od osoby. Podsumowując, wakacje last minute w Gruzji w sierpniu 2022 zł z jednym z polskich biur podróży mogą kosztować nawet tylko ok. 2300 zł za tygodniowy pobyt za jedną osobę. Najtańsza oferta we wrześniu to ok. 2800 zł, a w październiku niecałe 2600 zł.

Można jednak obniżyć koszty wakacji w Gruzji, jeśli zorganizuje się wycieczkę samemu, korzystając z wyszukiwarek tanich lotów i hoteli. Ile mogą kosztować naprawdę tanie wakacje w Gruzji? Gruzja to świetny kierunek na wakacje lub urlop dla smakoszy i koneserów. W tutejszych restauracjach można posmakować dań unikalnej gruzińskiej kuchni i skosztować pysznych win. Yana Tatevosian, iStock / Getty Images Plus

Tanie loty do Gruzji: kiedy łapać okazję?

Jeśli planujecie zorganizować wycieczkę do Gruzji samodzielnie, bez wykupywania wakacji w jednym z polskich biur podróży, musicie wziąć pod uwagę kilka czynników: dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Jedynym praktycznym sposobem na szybkie dostanie się do Gruzji jest samolot. Niestety, połączenia z Polski najczęściej mają przesiadki i niezbyt trakcyjne ceny. Na przykład podróż na początku września z Warszawy do Batumi w obie strony kosztuje ok. 3134-3700 zł za osobę, a więc tyle, co niejedne wakacje z biurem podróży, a nawet więcej niż all inclusive w luksusowym hotelu w ofercie last minute w sierpniu.

Loty do Tbilisi są jeszcze droższe; stosunkowo najtaniej jest polecieć do Kutaisi we wnętrzu kraju (np. ok. 1578 zł z Warszawy bez przesiadek), ale dojazd stamtąd nad morze lub w góry może sam w sobie być skomplikowany i kosztowny. Przy odrobinie szczęścia i elastyczności można jednak trafić na okazję. Wyszukiwarka tanich lotów fru.pl podpowiada, że w późniejszym terminie, w październiku, możliwy jest zakup biletów lotniczych z Warszawy do Tbilisi (w obie strony) w cenie 950 zł za osobę.

Ile kosztują noclegi w Gruzji?

Ceny noclegów w Gruzji są stosunkowo niskie, o ile turysta jest gotów zrezygnować z luksusów, by oszczędzić pieniądze na zwiedzanie kraju, miast i plażowanie. Portal Booking.com zbiera oferty noclegów w większych ośrodkach turystycznych Gruzji. Np. za 7 nocy w Tbilisi we wrześniu 2022 dwoje turystów zapłacić może nawet tylko 654 zł za wynajem mieszkania ok. 8 km od centrum miasta. Przeciętna cena za tygodniowy pobyt w stolicy w prywatnym mieszkaniu to ok. 1000 zł do podziału na dwie osoby.

Nadmorskie Batumi jest nawet nieco tańsze od Tbilisi. Tutaj za 7 nocy w czystym, choć pozbawionym luksusów mieszkaniu, para turystów musi zapłacić ok. 800 zł, choć mogą się trafić oferty nawet za połowę tej ceny.

Ceny w Gruzji. Ile kosztuje wyżywienie?

Jeśli już znajdziemy tani lot do Gruzji i niedrogi nocleg, musimy jeszcze policzyć, ile może kosztować nas przeżycie tygodniowych wakacji. Na koszty pobytu najczęściej składają się głównie ceny wyżywienia i atrakcji. Ile kosztuje życie w Gruzji?

Walutą Gruzji jest lari (GEL), dzielący się na 100 tetri. Kurs GEL wynosi ok. 1,70 PLN. Internatowa porównywarka cen Expatistan.com pozwala wstępnie porównać koszty życia w dwóch wybranych miastach. Porównanie Warszawy z Tbilisi, wskazuje, że w stolicy Gruzji życie jest tylko nieco tańsze. Niższe są np. ceny mieszkań i czynsze oraz opłaty za transport. Jedzenie, ubrania i rozrywka są jednak w Tbilisi przeciętnie droższe niż w Warszawie.

Podobnie sytuacja wygląda w kurorcie Batumi. Koszty życia są podobne do tych ponoszonych przez mieszkańców Warszawy, ale np. zakwaterowanie jest dużo tańsze, co może tłumaczyć niskie ceny noclegów oferowanych na Booking.com. Ceny w dobie inflacji i drożyzny zmieniają się dość dynamicznie. Orientacyjne ceny podstawowych produktów i usług w Gruzji w 2022 r. mogą wyglądać w głównych miastach Gruzji następująco: W sklepie: Chleb 750 g ok. 5 GEL

1 kg ziemniaków ok. 3 GEL

10 jajek ok. 4,5 GEL

Serek wiejski 180 g ok. 4 GEL

1,5 l wody mineralnej ok. 1,60 GEL

500 g makaronu ok. 5 GEL

Piwo w puszce 0,5 l ok. 4-4,30 GEL

Butelka wina Tbilvino ok. 18-26 GEL W restauracji: Chinkali ok. 2 GEL

Kebab ok. 12 GEL

Zupa ok. 7-12 GEL

Lunch dla dwojga ok. 26 GEL

Obiad dla dwojga ok. 60 GEL

Kawa lub herbata ok. 3 GEL

Piwo ok. 6 GEL

Lampka wina ok. 5-9 GEL Inne: Taksówka ok. 21 GEL za 8 km

Autobus / metro 1 GEL za bilet jednorazowy Batumi to wakacyjna stolica Gruzji. Tutejsze plaże są szerokie, a bulwary ozdabiają żywe palmy. Miasto pełne jest nowoczesnych wieżowców, wskazujących na jego komercyjny sukces i powodzenie. Kateryna Kukota, iStock / Getty Images Plus

Bilety do atrakcji Tbilisi i Batumi

Kolejnym kosztem, jaki trzeba brać pod uwagę, planując samodzielną wycieczkę do Gruzji, są bilety wstępu do atrakcji turystycznych.

Gruzja jest pełna niezwykłych miejsc, ciekawych muzeów i atrakcji turystycznych. W naszych wyliczeniach skupimy się więc tylko na dwóch najpopularniejszych wśród turystów miejscach: stolicy kraju Tbilisi i okolicach najsłynniejszego kurortu Batumi. Wiele rzeczy można zobaczyć w tych miasta zupełnie za darmo; dobór wycieczek zależy od chęci i kieszeni każdego turysty. Poniżej podajemy ceny przykładowych atrakcji. Tbilisi: Zwiedzanie miasta na własnych nogach (katedra św. Trójcy, forteca Narikala, aleja Rustaveli) – za darmo.

Wycieczka z przewodnikiem po Tibilisi z kosztowaniem win gruzińskich i przejażdżką podniebnym tramwajem: ok. 50-100 zł.

Wycieczka całodzienna po winnicach wokół Tbilisi: ok. 150 zł.

Muzeum Etnograficzne: ok. 10 zł. Batumi: Plażowanie i spacery po miejskich bulwarach: za darmo

Twierdza Gonio: za darmo (bilet na autobus ok. 2 zł)

Ogród Botaniczny: 34 zł

Delfinarium: 42,50 zł

Wakacje w Gruzji na własną rękę: ile mogą kosztować?

7 dni w Tbilisi (koszty za jedną osobę dorosłą):

Przelot: okazyjnie 950 zł

Mieszkanie: 350 zł

Wyżywienie: ok. 55 GEL = 93,50 zł za osobę dorosłą za dzień, tygodniowy pobyt to więc koszt rzędu 665 zł. Oczywiście, koszty wyżywienia można zmniejszyć, np. zadowalając się kebabem w knajpce zamiast obiadu w restauracji i pijąc soki zamiast butelki wina każdego wieczora.

Atrakcje: ok. 200-300 zł

Łącznie: ok. 2000-2300 zł 7 dni w Batumi nad Morzem Czarnym (koszty za jedną osobę dorosłą): Przelot: 3150 zł

Mieszkanie:300 zł

Wyżywienie: tak jak w Tbilisi, ok. 665 zł.

Atrakcje: ok. 100 zł.

Łącznie ok. 4300-4500 zł, głównie przez cenę biletów lotniczych

Podsumowując: samodzielne zorganizowanie tygodniowych wakacji w Gruzji może kosztować nawet tylko ok. 2000 zł za osobę, ale pod warunkiem, że wybierzemy się do Tbilisi po sezonie i uda nam się znaleźć tanie połączenie lotnicze.

W przeciwnym wypadku koszty biletów lotniczych uniemożliwiają organizacje taniej wycieczki i bardziej opłaca się wykupić ofertę któregoś z polskich biur podróży. Nawet blisko wybrzeża Gruzja jest górzysta. Po Batumi można przemieszczać się podniebnym tramwajem, przypominającym kolejkę górską. Cena za przejażdżkę to 10 GEL. Podobny tramwaj działa np. w Funchal na Maderze. photoshkolnik, iStock / Getty Images Plus

Gruzja na wakacje 2022. Informacje praktyczne

Czy wyjazd do Gruzji jest bezpieczny?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje Gruzję za kraj o przeciętnym poziomie bezpieczeństwa, z wyjątkiem regionów Abchazji i Osetii Południowej, do których podróżowanie jest stanowczo odradzane. Jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy Gruzji?

Polacy mogą przekraczać granice Gruzji na podstawie paszportu lub dowodu osobistego; wizy nie są potrzebne.

Zasady COVID w Gruzji

W sierpniu 2022 w Gruzji nie obowiązują obostrzenia COVID dla turystów na granicach. We wnętrzu kraju jedynym obowiązkiem jest noszenie maseczki ochronnej w środkach transportu publicznego.

Galeria zdjęć z Gruzji

Zapraszamy do galerii zdjęć z Tbilisi i Batumi. Niezwykłe widoki mogą Was zainspirować i zachęcić do wykupienia wakacji lub urlopu w Gruzji, a może nawet zorganizowania wyjazdu na własną rękę.

